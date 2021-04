Đóng bảo hiểm 120 triệu, tất toán hợp đồng nhận được hơn 36 triệu

Chị T.T.Nhi (quận 3, TP.HCM) những ngày qua khá bức xúc và phản ánh với Thanh Niên xoay quanh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình. Cụ thể, thông qua ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, đầu tháng 7.2019 chị ký hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam mang tên “Pru - Khởi đầu linh hoạt”. Giá trị phí bảo hiểm đóng theo năm gần 60,6 triệu đồng và tổng cộng sau 2 năm, số phí chị đã đóng hơn 121 triệu đồng. Hợp đồng này có giá trị trong 10 năm. Theo chị T.T.Nhi, hiện nay vì lý do riêng, chị muốn tất toán hợp đồng nhưng khi liên hệ với tổng đài của công ty Prudential Việt Nam và được thông báo số tiền sẽ nhận được sau 2 năm tham gia chỉ hơn 36 triệu đồng, mất đến 84 triệu đồng so với số tiền đã đóng. Quá bất ngờ nên chị T.T.Nhi vẫn chưa thực hiện tất toán hợp đồng. Đáng chú ý, nhân viên tổng đài trả lời thắc mắc của chị T.T.Nhi về việc số tiền hoàn lại thấp là do bảo hiểm rủi ro những năm đầu rất cao?