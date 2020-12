Công ty bảo hiểm nhân thọ ‘bội thu’ bất chấp Covid-19

Theo số liệu từ Bộ Tài chính , qua 11 tháng của năm 2020, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 542.757 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu phí bảo hiểm qua 11 tháng ước đạt 165.781 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 54.154 tỉ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 111.627 tỉ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 449.355 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tư ước đạt 48.172 tỉ đồng và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 401.183 tỉ đồng.