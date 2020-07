Ngân hàng “săn” khách mua bảo hiểm

Trước tình trạng các NH cho vay bán kèm bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Long An cuối năm 2019 đã có công văn chấn chỉnh. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra tình trạng khá phổ biến, các NH “ép” khách hàng khi đến làm hồ sơ, thủ tục vay tiền phải mua thêm các loại bảo hiểm không liên quan, như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe , bảo hiểm cháy nổ... Người nào chấp nhận mua thêm các loại bảo hiểm này thì được duyệt hồ sơ cho vay sớm, còn nếu không thì không được vay tiền hoặc bị trì hoãn duyệt hồ sơ và giải ngân. Do đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Long An yêu cầu các NH báo cáo về nội dung này cũng như sẽ thanh kiểm tra theo các nội dung trên. Nếu NH nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.