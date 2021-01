Lực lượng bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất gồm những ai?

Ngày 21.1, Công an TP.HCM tổ chức Lễ triển khai phương án tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang bảo vệ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, lực lượng vũ trang bảo vệ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất gồm nhiều thành phần như: Phòng An ninh nội bộ, Phòng Cảnh sát bảo vệ, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Công an Q.Tân Bình (TP.HCM).

Động thái này được đưa ra nhằm thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 5.7.2018, về việc đưa Cảng HKQT Nội Bài , Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ Ảnh: Thanh Tuyền

Theo Công an TP.HCM, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất là một trong những Cảng hàng không lớn của cả nước, là công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia, cần phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự. Tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Hồng Nam , Giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh đây là cửa ngõ giao thông quan trọng không chỉ của Việt Nam mà mang tầm quốc tế, tần suất hoạt động bay lớn nhất nước, với sự tham gia hoạt động khai thác của hơn 50 hãng hàng không trong nước và quốc tế.

Công an TP.HCM cho biết trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự đây được đảm bảo nhưng vẫn còn các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, vẫn còn tình trạng mất an ninh khu vực giáp ranh cảng, ý thức của một số người chưa cao, một số hành khác vẫn chưa chấp hành các quy định về an ninh, an toàn hàng không như sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay, mang vật cấm đặc biệt là súng, công cụ hỗ trợ lên máy bay.

Đặc biệt, tội phạm về buôn lậu , vận chuyển hàng cấm, ma túy tiếp tục lợi dụng đường hàng không để hoạt động.