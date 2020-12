Khởi tố vợ chồng đại gia ‘Cường Hà’ buôn lậu khét tiếng đất Quảng Ninh

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố và thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 người có liên quan về “ tội buôn lậu ” theo quy định tại khoản 4 điều 188 bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong số này có Đào Văn Chấp (còn gọi là Cường, 51 tuổi, ngụ khu 4, P.Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Thị Hà (53 tuổi, ngụ ở Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội, là vợ của Chấp).

Vợ chồng Cường Hà được biết đến là những ông bà trùm về buôn bán hàng lậu tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, H.Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, cũng như khu vực TP.Móng Cái, Quảng Ninh.

Như Thanh Niên phản ánh, trong các ngày 17, 18.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ A06 (Bô Công an), Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô và Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới với quy mô cực lớn tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh , H.Hải Hà, Quảng Ninh.