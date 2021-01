TP.HCM: Xe chở thuốc lá lậu tông thẳng vào xe CSGT hòng tẩu thoát

Ngày 14.1.2021, Công an Q.7 (TP.HCM) đang tạm giữ 4 người liên quan vụ nghi chở thuốc lá lậu, tông vào xe CSGT trên đường Nguyễn Văn Linh hòng tẩu thoát. Các nghi can gồm: Nguyễn Thành Giao (26 tuổi, quê Cà Mau), M. (35 tuổi), V. (36 tuổi) và T. (28 tuổi, cùng trú Long An).