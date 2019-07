Quái xế 16 tuổi điều khiển xe máy tông hất tung cảnh sát giao thông

Công an huyện An Lão cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 9.7, tại tỉnh lộ 354, đoạn qua xã Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Tại thời điểm trên, Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, ngụ xã Thái Sơn, huyện An Lão) điều khiển xe máy với tốc độ cao và không đội mũ bảo hiểm trên tỉnh lộ 354 thì gặp chốt kiểm soát giao thông của Công an huyện An Lão . Thượng úy Nguyễn Trọng Quý ra tín hiệu để Thắng dừng xe nhưng đối tượng này không chấp hành và cho xe lao thẳng vào người thượng úy Quý.

Vụ va chạm khiến thượng úy Quý bị hất tung, gãy tay, đa chấn thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Đỗ Văn Thắng đã bị tạm giữ ngay sau đó để điều tra.

Diễn biến vụ cảnh sát giao thông Hải Phòng bị người đi xe máy hất tung - video do bạn đọc cung cấp

Thông tin từ Công an huyện An Lão cho biết, ngoài việc không đội mũ bảo hiểm, trước khi gây ra tai nạn cho thượng úy Nguyễn Trọng Quý, Đỗ Văn Thắng còn bị bắn tốc độ, khi lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, Thắng đã bỏ chạy.

Vụ việc đã được một camera hành trình ghi lại. Hình ảnh trong video cho thấy khi đâm vào thượng úy Quý, xe máy của Thắng không có dấu hiệu giảm tốc độ.