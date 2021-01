TP.HCM: Xôn xao clip tài xế vác kiếm đuổi chém người gây náo loạn trên đường

Ngày 15.1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip 2 tài xế đánh nhau , trong đó có cảnh một tài xế vác kiếm đuổi chém "đối thủ" trước sự khiếp đảm của người đi đường.

Theo đó, đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh tài xế xe tải đánh tài xế xe 4 chỗ. Bị đánh chảy máu đầu, tài xế xe 4 chỗ mở cốp xe lấy ra một cây kiếm đuổi chém tài xế xe tải. Kinh hoàng tài xế cầm hung khí giống kiếm chém người gây náo loạn trên đường Lúc này, tài xế xe tải bỏ chạy. Đuổi theo không kịp, tài xế ô tô vung kiếm chém vào dải phân cách bằng thép thì phần lưỡi kiếm bị văng ra ngoài. Thời điểm xảy ra vụ việc có 2 người đàn ông và 1 phụ nữ cố gắng can ngăn ẩu đả giữa 2 tài xế Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 14.1, trên đường Lũy Bán Bích (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM).

Cũng theo thông tin ban đầu, khi thấy vụ tài xế lôi hung khí ra đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông, người dân địa phương đã gọi báo công an đến can thiệp , nhưng tài xế xe ô tô 4 chỗ đã lái xe rời đi trước khi lực lượng chức năng có mặt. Công an sau đó đưa xe tải cùng tài xế về trụ sở làm việc.

Cùng ngày 15.1, Công an P.Hiệp Tân xác nhận thông tin về vụ việc tài xế vác kiếm đuổi chém người sau khi xảy ra ẩu đả từ mâu thuẫn giao thông trên địa bàn. Công an P.Hiệp Tân đang phối hợp với Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) điều tra, làm rõ.