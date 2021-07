TP.Kon Tum: Nhân viên Thế giới di động trộm 23 chiếc điện thoại rồi mang đi cầm cố

Ngày 1.7, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Vũ Tuấn (29 tuổi, trú phường Quang Trung, TP.Kon Tum) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Sau đó, kiểm kê hàng hóa và đối chiếu sổ sách chứng từ, cửa hàng phát hiện thiếu hụt 23 chiếc điện thoại. Đại diện hệ thống Thế giới di động đã đến trụ sở Công an trình báo và đề nghị làm rõ vụ việc.

Cơ quan điều tra xác định Tuấn có liên quan đến vụ trộm 23 điện thoại di động nên mời đến cơ quan công an để điều tra làm rõ. Tại cơ quan Công an, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và phối hợp với lực lượng hình sự thu hồi số điện thoại trên tại các điểm cầm đồ . Hiện công an đã thu về được 21 điện thoại di động bị Tuấn lấy trộm.