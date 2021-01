TP.Thủ Đức cam kết không đẩy khó cho dân

Thành lập BHXH TP.Thủ Đức • Kiện toàn nhân sự phường Thủ Thiêm và An Khánh mới Chiều 27.1, ông Trần Đình Liệu, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, công bố quyết định thành lập BHXH TP.Thủ Đức trực thuộc BHXH TP.HCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.2. Theo đó, BHXH TP.Thủ Đức có trụ sở tại trụ sở BHXH Q.2 cũ; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; có chức năng giúp Giám đốc BHXH TP.HCM tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Quản lý thu, chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP.Thủ Đức theo quy định. Ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc BHXH TP.HCM, được giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách BHXH TP.Thủ Đức kể từ ngày 1.2; ngoài ra còn có 7 phó giám đốc, trong đó bà Nguyễn Thị Minh Hòa, nguyên Giám đốc BHXH Q.Thủ Đức, giữ chức vụ Phó giám đốc thường trực… * Cùng ngày 27.1, Thành ủy Thủ Đức (TP.HCM) công bố quyết định thành lập Đảng ủy, HĐND, UBND và nhân sự tại P.Thủ Thiêm mới (sáp nhập từ P.Thủ Thiêm và P.An Khánh) và P.An Khánh mới (sáp nhập từ P.Bình An và P.Bình Khánh). Trước lo ngại tên P.An Khánh mới có thể gây nhầm lẫn với tên P.An Khánh cũ (sáp nhập vào P.Thủ Thiêm), ông Nguyễn Phước Hưng, Phó bí thư Thành ủy Thủ Đức, cho hay khu vực này trước đây là xã An Khánh thuộc H.Thủ Đức cũ nên chuyển tên P.An Khánh từ phường cũ sang phường mới nhằm để giữ lại tên gọi lịch sử của vùng đất. Duy Tính - Sỹ Đông