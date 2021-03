TP.Thủ Đức dự kiến đóng góp 2,3% thu ngân sách TP.HCM năm 2021

Trong năm 2021, TP.Thủ Đức đặt mục tiêu hoàn thành 15 công trình trọng điểm , gồm: xây mới 5 trường học, mở rộng đường Lê Văn Việt, mở rộng Bệnh viện Q.2 cũ, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ Thủ Đức, xây kè chống sạt lở bờ sông Sài Gòn (P.Thảo Điền)... Đồng thời, khởi công 16 công trình trọng điểm như đầu tư 9 trường học từ mầm non đến THCS, làm cống thoát nước trên các tuyến đường Võ Văn Ngân, QL13 cũ, nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai và đường Lê Văn Chí...

Trao đổi với PV Thanh Niên bên lề kỳ họp, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết ngành công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với vụ án tổ chức cho người khác ở lại VN trái phép liên quan đến khách sạn Symphony (Q.1) và khách sạn Queen (Q.Gò Vấp). Ông Quang nhận định tình hình nhập cảnh trái phép vào TP.HCM có dấu hiệu gia tăng trong thời gian tới. Công an TP.HCM và các ngành chức năng đang rất quyết liệt và nắm chắc tình hình để phát hiện sớm, xử lý nghiêm.