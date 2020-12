Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bác sĩ “hiếp dâm” nữ điều dưỡng

Sau 3 ngày nghỉ cuối tuần và nghị án vụ bác sĩ "hiếp dâm" nữ điều dưỡng, sáng nay HĐXX TAND TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên –Huế đã đưa ra quyết định.

Thay mặt HĐXX, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Hoàng Quang Bình đã đọc quyết định trả hồ sơ cho VKS TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế để điều tra bổ sung vụ án.

Cụ thể, HĐXX yêu cầu việc giám định lại đoạn ghi âm đã được giám định theo kết luật giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, do nội dung chuyển thành văn bản bảng giám định bằng ghi âm chưa đầy đủ.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin trước đó, VKS TP.Huế đã truy tố bị cáo Lê Quang Huy Phương ra trước tòa với 3 tội: hiếp dâm; cố ý gây thương tích; bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 10 giờ 30 ngày 17.9.2019, bị hại trong vụ án là chị D.H.Th.Th (24 tuổi, trú tại Thừa Thiên - Huế, nhân viên cấp dưới của Phương) đã mang lọ thuốc làm đẹp da đến căn hộ chung cư Đống Đa P.Phú Nhuận, TP.Huế cho Phương.

Do được đồng nghiệp cảnh báo trước nên khi chị Th. mở cửa đi vào căn hộ chị đã bật sẵn máy ghi âm. Sau khi vào bên trong, Phương chốt cửa, dùng vũ lực đánh đập thô bạo chị Th., dùng những lời lẽ đe dọa nhằm giao cấu trái với ý muốn của chị Th.

Cáo trạng xác định, việc bị hại chưa bị xâm hại tình dục là do nạn nhân chống cự đến cùng… Toàn bộ sự việc này cũng được thể hiện qua băng ghi âm có độ dài 73 phút 1 giây đã được bị hại cung cấp và đã giám định bởi Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

Khá đông người dân, giới truyền thông nghe tòa quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Luật sư bảo vệ bị cáo cho rằng cáo trạng và lời luận tội, VKS bỏ đi những thông tin có lợi, thông tin chứng minh một cách khách quan bác sĩ Phương không làm gì bị hại. Đối với bản ghi âm, các luật sư đưa ra một cơ quan độc lập để giám định thì thấy có mâu thuẫn, có trên 2.000 từ còn thiếu so với bản giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. Những từ còn thiếu này có lợi cho bác sĩ Phương để chứng minh không phạm tội, vậy nhưng Bản giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an còn thiếu 2.000 từ kia lại được dùng làm cơ sở buộc tội bác sĩ Phương, điều này không khách quan.