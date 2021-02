Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bán dự án 'ma' tại Công ty Alibaba

Hôm qua 26.2, Viện KSND TP.HCM cho biết đã trả hồ sơ cho công an cùng cấp để điều tra bổ sung đối với vụ án Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba.

Việc trả hồ sơ nhằm điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu được tại trụ sở Công ty Alibaba

Choáng với những con số ngàn tỉ cực “khủng” trong vụ án địa ốc Alibaba

Cơ quan điều tra (CQĐT) cho hay, trong số tài sản bị tạm giữ sau khi khám xét Công ty Alibaba có 20 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 7.351,65 gr), đáng chú ý kết quả giám định toàn bộ số kim loại trên không phải là vàng. Ngoài ra, CQĐT còn tạm giữ 9,2 tỉ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng có chữ Địa ốc Alibaba (đã qua giám định chất lượng là vàng thật); hơn 45 tỉ đồng trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba; 23 ô tô, xe máy do các đối tượng sử dụng (trong đó, 4 chiếc ô tô nhãn hiệu Ford Transit, hiện do Ngân hàng TP Bank quản lý, còn lại đã được Cơ quan CSĐT tạm giữ).

CQĐT đã kê biên tổng cộng 650 thửa đất, với tổng diện tích 4.477.640,63 m2; tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là 1.478 tỉ đồng. Tạm giữ đặt cọc thuê nhà trên địa bàn TP.HCM của Alibaba hơn 1,6 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.HCM, tiến hành định giá tài sản đối với 23 ô tô, xe máy và 257 miếng vàng nói trên.

Nguyễn Thái Luyện và địa ốc Alibaba đưa hàng ngàn người vào bẫy như thế nào?

Như Thanh Niên đã đưa tin, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án trên; chuyển hồ sơ cho VKS TP.HCM đề nghị truy tố 23 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện là bị can cầm đầu bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.