Nguyễn Thái Luyện bán 58 dự án 'ma' của Alibaba cho 3.924 người thế nào?

Theo đó, có 20 bị can bị đề nghị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 bị can bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "rửa tiền". Ngoài ra, 1 bị can bị truy tố về tội “rửa tiền”.

Vẽ 58 dự án 'ma', chiếm đoạt 2.373 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm vẽ ra 58 dự án bất động sản “ma” tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái phép để lừa bán. Các bị cán ký kết tổng cộng một lượng đặc biệt lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng của 3.924 bị hại. Đáng chú ý, trong đó có một lượng lớn khách hàng là nhân viên thuộc Công ty Alibaba. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã làm rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản do N guyễn Thái Luyện chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện .

CQĐT xác định các dự án 'ma' của Alibaba gồm: Alibaba Phước Bình Central Park; Alibaba Phước Bình Central Park 2; Alibaba Phước Thái Capital; Alibaba Long Phước Industry; Alibaba Phú Mỹ Central City và Alibaba Phú Mỹ Central City 2; Alibaba Phú Mỹ Center City và Ali Venice City; Alibaba Center Town, Alibaba Tóc Tiên Residence 3, Alibaba Tân Thành Homy City, Alibaba Tân Thành Center City, Alibaba Tân Thành Center City 6; dự án Ali Aqua Nhơn Trạch; Tóc Tiên Residence 2, Phước Bình Central Park 3 (sau này đổi tên Alibaba Phước Bình Gold); Song Long, Long Thành Capital, Khu dân cư Lilama; Tân Thành Center City 5, Tân Thành Riverside, An Phước Eco Park; Alibaba Phú Mỹ Central City 3, Alibaba Bàu Cạn Riverside, Alibaba New Land; Tân Thành Center City 7…

Theo CQĐT, ngoài hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản , Công ty Alibaba không có thêm hoạt động kinh doanh hợp pháp nào khác, vì vậy PC03 xác định toàn bộ nguồn thu của Công ty Alibaba là bất hợp pháp.

Từ dự án 'ma' đến góp vốn ảo

Tại CQĐT, Luyện khai nhận giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân. Trong quá trình điều hành, Luyện chỉ đạo nhân viên và người nhà, người thân đứng tên thành lập nhiều pháp nhân. Sau đó, tiếp tục chỉ đạo các pháp nhân này đứng tên nhiều dự án không có thật, với mục đích khi có dự án bị chính quyền địa phương cưỡng chế, sẽ không gây ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án khác.

Các pháp nhân đều được Luyện kiểm soát chặt chẽ bằng việc chia tỷ lệ vốn góp chính cho Công ty Alibaba hoặc các em ruột của Luyện là Nguyễn Thái Lĩnh (Chủ tịch Công ty CP địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lực và vợ là Võ Thị Thanh Mai. Các Giám đốc đứng tên và đại diện pháp luật chỉ nắm giữ phần vốn góp không quá 15% trong tổng vốn điều lệ. Theo lời khai của Luyện, nhằm đảm bảo điều kiện về vốn khi đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản, Luyện chỉ đạo bộ phận pháp lý thực hiện kê khai vốn điều lệ cho các pháp nhân tối thiểu là 20 tỉ đồng, từ nguồn tiền của Công ty Alibaba. Nhưng trên thực tế, các thành viên đều không có nguồn vốn góp như tỷ lệ đăng ký.

Ngoài ra, Luyện còn chỉ đạo nhân viên dùng một địa chỉ để đăng ký thông tin trụ sở kinh doanh cho nhiều pháp nhân và chi nhánh. Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo thành lập đều không hoạt động kinh doanh và kê khai báo cáo thuế, chỉ sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò Chủ đầu tư đối với các dự án không có thật.

Luyện cũng thừa toàn bộ nguồn thu của Công ty Alibaba đều từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ các dự án không có thật, tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp.

KLĐT thể hiện, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên nhiều địa phương với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện với vai trò chủ mưu, đã lợi dụng sự hiểu biết về pháp luật đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tìm cách lách luật, tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật theo mô hình đa cấp. Cụ thể, Alibaba với cam kết trả lãi, mua lại với giá cao, tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp tự đặt tên dự án, do các đồng phạm đứng tên nhận chuyển nhượng từ nguồn tiền cá nhân và tiền bất hợp pháp thu của khách hàng, thông qua các hợp đồng uỷ quyền, hợp đồng hợp tác tạo sự tin tưởng cho khách hàng về tính hợp pháp của dự án. Từ đó, ký hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Alibaba, chiếm đoạt một lượng tiền đặc biệt lớn.