Trả lại đơn của hai luật sư khởi kiện Hãng Apple

Lý do trả lại đơn khởi kiện, TAND TP.HCM cho rằng có yêu cầu người khởi kiện bổ sung tài liệu, gồm: chứng cứ chứng minh Công ty TNHH Apple VN là đại diện thương nhân cho Apple Inc tại VN; các tài liệu, chứng cứ bằng tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch sang tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp. Nhưng, khi hết thời hạn theo luật định mà người khởi kiện không thực hiện theo yêu cầu nên đơn khởi kiện chưa đủ điều kiện khởi kiện theo luật.



Không đồng tình với thông báo trả lại đơn khởi kiện của tòa án, ông Hùng cho biết đã bổ sung toàn bộ chứng cứ theo tòa yêu cầu, kể cả giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Apple VN. “Căn cứ tòa trả lại hồ sơ khởi kiện là vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng dân sự và tinh thần cải cách nền tư pháp. Chúng tôi sẽ khiếu nại và tiếp tục nộp lại toàn bộ hồ sơ khởi kiện một lần nữa”, ông Hùng nói.

Trước đó, ngày 10.1, ông Hùng, ông Tùng nộp đơn khởi kiện đại diện chính thức của Apple tại VN là Công ty TNHH Apple VN. Hai ông cho rằng Apple đã cố tình làm chậm iPhone cũ thông qua việc phát hành, cập nhật phiên bản hệ điều hành mới làm giảm hiệu suất trên các phiên bản điện thoại iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 7 Plus và iPhone SE, mà không hề thông báo trước. Từ đó, 2 nguyên đơn yêu cầu TAND TP.HCM buộc Apple INC đưa ra các giải pháp sửa chữa, khắc phục hậu quả và chấm dứt việc gây thiệt hại cho nguyên đơn cũng như người tiêu dùng tại VN khi sử dụng sản phẩm điện thoại iPhone. Đối với những sản phẩm đã bị lỗi, khuyết tật về kỹ thuật, tức đã bị suy giảm hiệu suất của điện thoại và suy giảm một số tính năng khác do sử dụng bản cập nhật hệ điều hành mới, nguyên đơn yêu cầu bị đơn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng cách sửa chữa phần mềm, hệ điều hành để sản phẩm trở về đúng hiệu năng ban đầu, hoặc thay pin miễn phí.