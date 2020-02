Trà Vinh: Bắt nghi phạm trốn truy nã sau khi chém nạn nhân lìa bàn tay

Ngày 21.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ và di lý Phạm Văn Sơn (22 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) từ An Giang về Trà Vinh để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người

Rạng sáng 19.2, tổ công tác do thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh, phát hiện Sơn cùng với hai người khác đang di chuyển trên 1 ô tô tại xã Hội An, huyện Chợ Mới, An Giang. Khám xét xe, công an phát hiện số lượng lớn ma túy "đá" và thuốc lắc