Trà Vinh: Tạm giữ hai anh em đánh cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19

Theo công an, chiều 5.8, thiếu tá Cao Thành Đạt, cán bộ Công an P.6, TP.Trà Vinh, phối hợp tổ công tác của Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 . Lúc này, hai anh em ruột là Tú và Bình đi vào bệnh viện. Tú liên tục chửi bới các thành viên tổ kiểm soát dịch, la lối, đạp ngã các bảng báo hiệu và xin quà từ thiện nhưng không được cho nên tiếp tục la lớn, gây mất an ninh trật tự.