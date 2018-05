Trà Vinh trục xuất 2 người truyền đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời” trái phép

Theo công an, từ cuối tháng 4.2018, Hồ Đắc Phương Anh (27 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trần Thị Anh (20 tuổi, ngụ Đồng Nai) thường xuyên đến kết thân và tuyên truyền đạo này với học sinh Trường THCS TT.Cầu Ngang, khiến nhiều em có biểu hiện lơ là việc học. Vụ việc được các tiểu thương gần trường phát hiện và trình báo chính quyền địa phương. Hội LHPN TT.Cầu Ngang đã mời 2 người này đến làm việc nhưng cả hai vẫn tiếp tục “truyền đạo”.



Lực lượng an ninh Công an H.Cầu Ngang theo dõi và khám xét nơi ở của Hồ Đắc Phương Anh và Trần Thị Anh tại một phòng trọ ở TP.Trà Vinh, thu giữ nhiều tài liệu bằng sách (in tại Hàn Quốc) và băng đĩa, USB. Sau đó, cả hai đã viết cam kết không tái phạm, đồng thời rời khỏi địa phương.