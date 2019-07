Trạm gác rừng 'thả cửa' cho lâm tặc

Qua việc trích xuất camera an ninh được đặt ở Trạm kiểm lâm cửa rừng Đăk Pơ Kơ, đoàn công tác liên ngành do công an huyện này chủ trì đã phát hiện nhiều vụ việc động trời. Trong số 10 ô tô lưu thông qua trạm, có đến 8 xe không bị kiểm tra, 2 xe dừng lại chỉ trong vài giây nhưng chỉ mở cửa phụ rồi tiếp tục được lưu thông.