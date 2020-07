Trần Phương Bình bị đề nghị án chung thân, bồi thường gần 4.000 tỉ đồng

Đề nghị án tù chung thân với Trần Phương Bình

Sáng nay (2.7), đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã phát biểu quan điểm và đề nghị mức án đối với bị cáo Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng - HĐTD Ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank) và 11 đồng phạm có hành vi phạm tội gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 8.827 tỉ đồng.

Theo đó, Viện KSND đề nghị ông Bình mức án chung thân về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C) bị Viện KSND đề nghị 18 - 20 năm tù. Các đồng phạm còn lại nguyên là cán bộ DongA Bank bị Viện KSND đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 8 năm tù cùng về tội vi phạm quy định cho vay…

Viện KSND đề nghị: Trần Phương Bình (bìa phải) tù chung thân, Phùng Ngọc Khánh (bìa trái) 18 - 20 năm tù Ảnh: ĐẬU TIÊN ĐẠT

'Vẽ' tài sản đảm bảo, che dấu dư nợ xấu

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Phương Bình cùng đồng phạm thỏa thuận lập ra các công ty, “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo nhằm đảo nợ các khoản vay, che dấu các dư nợ xấu trước đó dẫn đến thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng cho ngân hàng.

Trong đó, Trần Phương Bình cùng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia gây thiệt hại hơn 3.100 tỉ đồng; nhóm Công ty CP M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỉ đồng; và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỉ đồng. Đồng thời, Trần Phương Bình khai nhận nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt DongA Bank hơn 75 tỉ đồng.

Đối với vai trò của các nhóm khách hàng trong vụ án, hiện nay bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C) đang phải chịu trách nhiệm hình sự cùng Trần Phương Bình trong việc gây thiệt hại cho DongA Bank.

Nguyễn Thiện Nhân, đại diện nhóm Hiệp Phú Gia, hiện đang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT tách ra, xử lý sau. Nhóm Tân Vạn Hưng do ông Huỳnh Bá Thành chỉ đạo và điều hành nhưng ông Thành đã chết nên Cơ quan CSĐT không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông này.

Riêng nhóm khách hàng Đồng Tiến gồm Công ty TNHH thép Đồng Tiến do ông Trần Quang Khải làm đại diện pháp luật và Công ty TNHH tư vấn đầu tư TBTP do ông Bùi Văn Dội làm Giám đốc, theo Cơ quan CSĐT, 2 doanh nghiệp này có nhu cầu vay vốn thực và sử dụng vốn đúng mục đích nhưng phát sinh dư nợ, không có hành vi thỏa thuận, bàn bạc với Trần Phương Bình nên không có vai trò đồng phạm. Do vậy, Cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân thuộc nhóm Đồng Tiến, nhưng đề nghị nhóm này phải chịu trách nhiệm dân sự đối với toàn bộ dư nợ tại DongA Bank.