Trắng đêm truy tìm 'xe điên' gây tai nạn rồi bỏ trốn

Rạng sáng 23.5, từ nguồn tin báo của nhân dân, lực lượng Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã tìm thấy ô tô BS 43A - 364.17 tại 1 con hẻm nhỏ nằm phía sau lưng chợ Đông Hà (thuộc P.1, TP.Đông Hà). Tuy nhiên, trên "xe điên" không có ai.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 22.5, tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Trãi (TP.Đông Hà), ô tô nói trên có va chạm với 2 phụ nữ đi xe máy làm cả 2 bị xây xát. Khi người đi đường yêu cầu tài xế dừng xe chờ cơ quan công an đến giải quyết thì nhóm người trên ô tô vội vàng đóng cửa, tăng ga bỏ chạy . "Xe điên" này tông vào chiếc xe SH dựng bên đường khi chạy khỏi hiện trường.

Cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh về chiếc "xe điên" trong đêm 22.5

Ngay trong đêm, lực lượng Công an TP.Đông Hà, chủ chốt là Đội CSGT TP.Đông Hà, đã có mặt tài hiện trường, ghi nhận vụ việc. Một số người dân đã chụp được xe “điên” tại thời điểm gây tại nạn nên nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng truy tìm.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC Lực lượng Công an TP.Đông Hà có mặt để giải quyết vụ việc về chiếc xe "điên" sáng 23.5

Từ thông tin do người dân cung cấp, tổ công tác do trung tá Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an TP.Đông Hà, dẫn đầu đã ra tận TT.Cửa Tùng (H.Vĩnh Linh) để truy tìm chiếc xe. Khi giáp mặt với "xe điên” tại đường Thanh Niên (P.Đông Giang, TP.Đông Hà), tổ công tác ép xe vào lề thì xe ngờ giảm tốc, lùi về phía sau, rồi rồ ga phóng bạt mạng. Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, lực lượng chức năng quyết định không truy đuổi.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC Phần đầu xe có rất nhiều vết trầy xước, móp méo

Đến sáng 23.5, người dân báo ô tô BS 43A - 364.17 đang nằm trong 1 con hẻm, cửa xe khóa chặt.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC Công an TP.Đông Hà tiến hành niêm phong xe để cẩu về trụ sở