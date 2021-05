Trắng đêm truy vết dịch tễ

Thêm 165 bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm trong nước BN mắc Covid-19 tử vong do viêm phổi nặng và bệnh nền

Ngày 15.5, thêm 11 BN được công bố khỏi bệnh; có 1 ca tử vong là BN 3839 (nữ, 89 tuổi) với chẩn đoán: suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 , tăng huyết áp, đái tháo đường. Đây là BN Covid-19 thứ 36 tử vong tại Việt Nam. Liên Châu - Hoàng Sơn Ngày 15.5, Bộ Y tế thông báo 169 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 165 ca lây nhiễm trong nước. 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Vĩnh Long và Quảng Ninh. Trong số ca mắc do lây nhiễm trong nước, tại Bắc Giang có 109 ca; Bắc Ninh 17 ca; Bệnh viện K (tại Hà Nội) 13 ca; Đà Nẵng 8 ca; Vĩnh Phúc 5 ca; Lạng Sơn 4 ca; Hà Nội 3 ca; Điện Biên 2 ca; Đắk Lắk, Hà Nam, Hưng Yên và Nam Định mỗi tỉnh 1 ca. Trong 8 ca ở Đà Nẵng, có 1 ca là lãnh đạo một sở mắc Covid-19 sau 3 lần xét nghiệm âm tính.