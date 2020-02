Tranh chỗ xếp hàng, 4 nữ hành khách cùng chuyến bay lao vào đánh nhau

Sự việc khá hy hữu xảy ra chiều 3.2, tại cửa ra máy bay số 07 trong khu vực cách ly nội địa đi nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Chuyến bay VN1603 dự định cất cánh lúc 16 giờ 50 tại sân bay Nội Bài đi Buôn Ma Thuột. Trong quá trình hành khách xếp hàng chờ nhân viên thủ tục hàng không kiểm soát thẻ lên máy bay, 2 nhóm hành khách nữ gồm 4 người, thuộc 2 gia đình khác nhau đi cùng chuyến bay đã xô xát, to tiếng với nhau.

Bà Nguyễn Thị O. và bà Trần Thanh T. đã có hành vi xô xát, to tiếng với bà Ngô Thị G. và bà Vũ Thị M. khi đứng xếp hàng để ra tàu bay. An ninh hàng không Nội Bài đã xử lý hành vi gây mất trật tự an ninh của 4 hành khách nữ trên, đồng thời, phối hợp với Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines lập biên bản hủy chuyến bay đối với cả 4 khách.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng đã yêu cầu an ninh hàng không Nội Bài phối hợp với các đơn vị lập biên bản sự việc, bàn giao hồ sơ vụ việc và các đối tượng có liên quan cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý theo quy định.

Được biết sau đó, nhóm hành khách trên đã hòa giải với nhau.