Tranh luận về đề xuất giám đốc công an tỉnh mang hàm cấp tướng

Điều động 25.000 công an chính quy về công an xã Một điểm mới khác của luật CAND sửa đổi lần này là thực hiện chủ trương chính quy hóa lực lượng công an xã. Theo đó, Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã tại 8.516 xã chưa được bố trí công an chính quy. Trong phần thảo luận tại tổ chiều 7.6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải thích, với mô hình này, tổng số lực lượng ở Bộ chỉ khoảng 15% biên chế, còn 85 - 90% quân số là ở địa phương, đảm bảo mục tiêu “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.