Tranh thủ về Sài Gòn dưới nắng nóng vẫn không thoát khỏi cảnh ‘hành xác’

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng

[VIDEO] Người miền Tây đổ về Sài Gòn, cầu Rạch Miễu lại kẹt xe

Theo ghi nhận PV Thanh Niên, khoảng 16 giờ ngày 1.5, tại cầu Long Thành trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ Đồng Nai về TP.HCM xảy ra va chạm giao thông giữa xe cứu thương và ô tô 7 chỗ.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG Kẹt xe nghiêm trọng trên đường Lý Thái Tổ (xã Phú Hữu, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), đoạn hướng về phà Cát Lái (Q.2, TP.HCM) Tai nạn làm dòng ô tô từ các tỉnh đổ về TP.HCM sau dịp nghỉ lễ lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Trên QL1 qua cầu Bình Điền (H.Bình Chánh, TP.HCM) xe máy, ô tô từ các tỉnh miền Tây đổ về khiến giao thông qua đây bị ùn tắc. Lực lượng CSGT đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông. Trên QL13, đoạn qua cầu Ông Dầu (Q.Thủ Đức) lưu lượng xe từ các tỉnh Bình Phước, Bình Dương đổ về đông khiến giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Đường Kinh Dương Vương (đoạn qua Bến xe Miền Tây) rất đông các phương tiện đổ về TP.HCM làm giao thông bị ùn tắc.

Chiều 1.5, Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VEC E), đơn vị quản lý, khai thác cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết, từ ngày 27.4 đến 16 giờ ngày 1.5 đã có 21 sự cố giao thông xảy ra trên tuyến đường này. Cụ thể ngày 27.4 có 8 vụ; ngày 28.4, có 2 vụ; ngày 29.4 có 3 vụ; ngày 30.4 có 6 vụ; ngày 1.5 có 2 vụ. Theo VEC E, 5 ngày nghỉ lễ đã có 278.000 lượt xe qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong đó ngày 27.4, lưu lượng xe qua cao tốc này tăng đột biến, gấp 1,5 lần so với ngày bình thường.

Cầu Rạch Miễu lại thất thủ

ẢNH: LÊ LANG Gần 20 giờ ngày 1.5, xe máy vẫn ken đặc trên QL60 và chen nhau qua cầu Rạch Miễu Khoảng 10 giờ ngày 1.5, lượng phương tiện từ các tỉnh miền tây trở lại TP.HCM và các tỉnh miền đông bắt đầu tăng. Phương tiện xếp hàng dài trên QL60, xe ô tô nhích từng chút để qua cầu Rạch Miễu. Lực lượng CSGT tỉnh Bến Tre phải căng sức điều tiết giao thông. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, hàng ngàn xe máy phải chen chúc với xe ô tô để qua cầu Rạch Chuối thuộc H.Châu Thành (Bến Tre). Do cầu bị “thắt cổ chai” nên CSGT phải điều tiết xe ô tô lưu thông thành 1 làn qua cầu, nhường đường cho xe máy.

Thông qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, lực lượng CSGT liên tiếp bắt giữ, xử lý nhiều xe khách nhồi nhét khách trên các tuyến đường như: xe khách 36B- 002.22 tuyến Hà Nội - Nghi Sơn (Thanh Hóa) chở quá quy định 19 người, bị xử phạt 15 triệu đồng; xe khách 43 chỗ 21B - 006.43 tuyến Mỹ Đình - Nghĩa Lộ (Yên Bái) chở quá quy định 31 người, bị xử phạt 40 triệu đồng; xe khách 42 chỗ 37B - 005.35 chở quá quy định 15 người, bị xử phạt 20 triệu đồng... MAI HÀ Một CSGT điều tiết giao thông tại cầu Rạch Chuối cho biết do tâm lý sợ kẹt xe nên từ trưa 1.5, hàng ngàn xe máy đã tranh thủ lưu thông về TP.HCM dưới cái nắng như thiêu đốt. Tuy vậy, đến khoảng 15 giờ 30 phút thì lượng xe máy lưu thông trên QL60 vẫn tăng đột biến.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ô tô đi trên QL60 thành 2 làn nhưng đến cầu hẹp thì chỉ lưu thông được 1 làn. Trên cầu Rạch Miễu, xe 2 bánh quá đông nên rất nhiều xe tràn sang làn đường ngược lại, ép xe ô tô hướng Tiền Giang về Bến Tre vào sát thành cầu rất nguy hiểm. Vất vả nhất là xe cấp cứu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên phải “bò” trên đường mặc dù còi hụ đã hoạt động hết công suất.

Trước tình trạng trên, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải mở một làn ô tô cho xe máy lưu thông. Đến gần 20 giờ cùng ngày, lượng xe máy và ô tô trên QL60 đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn đông và di chuyển chậm.

Phà kẹt cứng dù hoạt động hết công suất

Ngoài ra, phương tiện lưu thông qua phà đông cũng gây ùn ứ ở các địa phương. Ở bến phà Cát Lái (từ Đồng Nai về TP.HCM), phương tiện qua đây đông khiến giao thông gặp rất khó khăn. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM, cho biết đơn vị đã huy động tối đa lượng phà tại Cát Lái phục vụ người dân qua đây; đơn vị cũng tăng 40% nhân sự để đảm bảo quản lý, vận hành phà an toàn.

Tương tự, khoảng hơn 4 giờ ngày 1.5, lượng xe qua phà Vàm Cống (nối TP.Long Xuyên, An Giang - H.Lấp Vò, Đồng Tháp) quá tải phía bờ TP.Long Xuyên. Bến phà đã phải cho xe gắn máy qua phà trước để giải quyết ùn ứ kéo dài trên QL91. Đến 10 giờ cùng ngày, lượng xe khách, xe ô tô qua phà tăng cao dẫn đến ùn ứ kéo dài 2 km trên QL91. Các xe ô tô phải đậu chờ hơn 2 giờ đồng hồ mới được qua phà dù bến phà đã huy động hết 10 chiếc phà, hoạt động liên tục.

Tại bến phà Châu Giang (nối TP.Châu Đốc - TX.Tân Châu, An Giang) và bến phà Hồng Ngự (nối H.Hồng Ngự, Đồng Tháp - TX.Tân Châu, An Giang) cũng quá tải do xe 4 bánh và xe máy qua phà để chạy đường tắt về TP.HCM.

Tại bến phà An Hòa (nối TP.Long Xuyên - H.Chợ Mới, An Giang) các tuyến đường chính như: Lý Thái Tổ, Hùng Vương dẫn ra bến phà xe lớn các loại “né” phà Vàm Cống đi phà An Hòa nên các phương tiện dồn cục, ùn ứ.

4 ngày nghỉ lễ các bệnh viện ở TP.HCM tiếp nhận gần 11.000 ca cấp cứu, tai nạn Ngày 1.5, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (27.4 - 30.4), các bệnh viện trên địa bàn TP tiếp nhận 151.192 lượt khám, chữa bệnh, trong đó có 10.818 ca cấp cứu, tai nạn; 9.830 ca phải nhập viện và 2.385 ca phải phẫu thuật. Đáng chú ý, trong 2 ngày 29 và 30.4, số ca khám, cấp cứu và tai nạn cao nhất. Trong 10.818 ca cấp cứu, tai nạn thì có 1.041 ca tai nạn giao thông, 1 ca tử vong và 24 ca chấn thương sọ não; 1.207 ca tai nạn sinh hoạt; 204 ca đánh nhau; 44 ca ngộ độc các loại... Báo cáo của Trung tâm y tế dự phòng TP cũng cho biết trong các ngày nghỉ lễ tình hình các loại dịch bệnh không đột biến; mỗi ngày trung bình gần 20 ca sốt xuất huyết và tay chân miệng nhập viện. DUY TÍNH