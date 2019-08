Triệt phá 2 băng nhóm hoạt động kiểu 'xã hội đen'

Theo Cơ quan CSĐT, đêm 13.6, tại một tiệm game bắn cá trên địa bàn khóm 2, P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai xảy ra vụ đâm chém, thanh toán lẫn nhau nhằm tranh giành quyền bảo kê giữa hai băng nhóm giang hồ do Lâm Giang (41 tuổi) và Lý Phi Hổ (32 tuổi, cùng ở khóm 1, P.Hộ Phòng, TXGiá Rai) cầm đầu, dẫn đến nhiều người bị thương. Xác định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, cần đấu tranh triệt phá để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 21.6, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định thành lập Ban chuyên án, do đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm Trưởng ban, nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ những người có liên quan. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 nghi can để điều tra, làm rõ về các hành vi: “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”. Hiện Cơ quan CSĐT đã mở rộng điều tra, truy bắt những người còn lại có liên quan.