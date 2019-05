Làm rõ nội dung vụ người dùng Facebook tố công an cho xã hội đen đánh người

Ngày 21.5, Công an H.Cái Nước (Cà Mau) cho biết đang làm rõ việc một người đưa thông tin facebook vu khống công an cho xã hội đen đánh người.

Trước đó, ngày 5.5, người dùng Facebook có tên “Bố Bảo An” đăng tải clip cho rằng Công an Cà Mau cho xã hội đen ra đánh người. Người này còn cho đăng kèm hình ảnh thể hiện tổ công tác của Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A, đoạn đi qua địa bàn H.Cái Nước.

Ngay khi thông tin đăng tải, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác minh vụ việc

Theo đó, ngày 5.5, tổ công tác tuần tra kiểm soát của Công an H.Cái Nước phối hợp Công an xã Thạnh Phú (H.Cái Nước) thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL1. Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, ngụ xã Minh Lăng, H.Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển xe máy BS 18E1 - 044.04 vi phạm lỗi trực tiếp là sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông (vi phạm điểm O, khoản 3, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

Mặc dù tổ công tác giải thích, Nam không chấp hành đồng thời bỏ ra ngoài và có lời lẽ thô tục. Đi lại nơi để xe, Nam nói chuyện với 1 thanh niên thì bị người này xô ngã sau đó nam thanh niên bỏ chạy về hướng TP.Cà Mau.

Tổ công tác đã truy tìm người thanh niên này, đồng thời yêu cầu Công an xã Thạnh Phú lập biên bản việc Nam bị xô ngã nhưng Nam không đồng ý. Nam lấy điện thoại quay clip trực tiếp vu khống tổ công tác cho xã hội đen đánh mình rồi bỏ đi để lại 1 giấy phép lái xe.

Hiện Công an H.Cái Nước đã ra quyết định xử phạm vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Nam về lỗi sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông và mời Nguyễn Văn Nam đến làm việc. Đến đầu giờ chiều 21.5, Nam vẫn chưa đến Công an H.Cái Nước để nhận quyết định xử phạt.

Hiện cơ quan công an làm rõ nội dung mà người dùng Facebook Bố Bảo An đăng tải.