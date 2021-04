Triệt phá 2 điểm đá gà tại An Giang, Đồng Tháp thu giữ gần 400 triệu đồng

Tại An Giang, Công an TP.Long Xuyên cho hay, sau thời gian theo dõi, khoảng 11 giờ ngày 11.4, Công an TP.Long Xuyên đã triệt phá thành công tụ điểm cờ bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại tổ 27, khóm Hòa Thạnh, P.Mỹ Thạnh, bắt 12 con bạc liên quan.

Tang vật thu giữ gồm: Nhiều cặp cựa sắt, 2 con gà đá, 8 điện thoại di động, 11 xe mô tô và gần 50 triệu đồng trên người các đối tượng.

Các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền bị Công an TP.Long Xuyên, An Giang bắt giữ Ảnh: Công an cung cấp

Vào thời điểm lực lượng công an ập vào bắt giữ, hàng chục con bạc đang say sưa đá gà ăn thua bằng tiền. Khi thấy Công an, nhiều người đã nhanh chân bỏ chạy ra ngoài cánh đồng và khu vực xung quanh để thoát thân. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Cũng trong chiều nay, 11.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đồng Tháp) và Công an H.Lấp Vò (Đồng Tháp) triệt xóa tụ điểm cờ bạc với quy mô lớn tại xã Mỹ An Hưng A, H.Lấp Vò.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 10.4, tại khu đất trống thuộc ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, H.Lấp Vò, giáp ranh với xã Hội An, H.Chợ Mới (An Giang), lực lượng Công an 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã phối hợp triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền . Công an tạm giữ 35 đối tượng, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 15 con gà, 2 cặp cựa sắt, 56 xe mô tô, 36 điện thoại di động và hơn 341 triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng.

Qua đấu tranh, khai thác những người có liên quan, tụ điểm cờ bạc trên do Hà Danh Thành (35 tuổi, ngụ ấp An Quới, xã Hội An Đông) và Nguyễn Văn Triệu (biệt danh Cá Lóc, 31 tuổi, ngụ thị trấn Lấp Vò, cùng thuộc H.Lấp Vò, Đồng Tháp) và một số đối tượng ngụ H.Chợ Mới, An Giang tổ chức.

Hiện vụ bắt tụ điểm đá gà và lắc tài xỉu với quy mô lớn đang được Công an tỉnh Đồng Tháp đấu tranh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.