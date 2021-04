Đồng Tháp: Triệt phá điểm cờ bạc lớn trong vườn xoài, giáp ranh với tỉnh An Giang

Sáng 8.4, Công an H.Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp thông tin đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan đến tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền có quy mô lớn trên địa bàn xã Tân Long vừa bị lực lượng triệt xóa.

Cụ thể, lúc 11 giờ 20 ngày 7.4, hàng chục chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an H.Thanh Bình, phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát cơ động (đều của Công an tỉnh Đồng Tháp) đã bất ngờ ập vào bắt giữ tụ điểm đá gà và lắc tài xỉu có quy mô lớn tại khu vực vườn xoài thuộc ấp Thạnh An, xã Tân Long, H.Thanh Bình.

Phát hiện lực lượng công an, các con bạc đã bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, do lực lượng công an đã lên phương án triệt phá kỹ càng nên đã có 36 người bị bắt giữ, trong đó 9 nữ. Các con bạc bị bắt giữ chủ yếu là người dân của tỉnh An Giang, còn lại ngụ H.Thanh Bình (Đồng Tháp).

Trên chiếu bạc, công an thu giữ hơn 5 triệu đồng tang vật, tuy nhiên hơn 20 triệu đồng của người tham gia cờ bạc được công an tìm thấy xung quanh và kiểm tra trên người các đối tượng có thêm gần 120 triệu đồng Ành: CTV

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 5 triệu đồng trên chiếu bạc, nhiều dụng cụ cờ bạc, 8 con gà trống, 71 xe mô tô và 30 điện thoại. Qua kiểm tra những người bị bắt, công an còn thu giữ số tiền gần 120 triệu đồng; kiểm tra xung quanh lực lượng công an còn phát hiện thêm số tiền gần 20 triệu đồng.

Ngoài lắc tài xỉu, điểm cờ bạc này còn tổ chức đá gà "độ" ăn tiền cho các con bạc sát phạt nhau Ảnh: CTV

Qua khai thác của công an, tụ điểm cờ bạc trên do Nguyễn Hoàng Phương và Mai Văn Phồng đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, Phương và Phồng tổ chức cờ bạc trong khu vườn xoài um tùm và bố trí người canh phòng, cảnh giới nhiều lớp.

Hiện vụ việc bắt tụ điểm cờ bạc đang được Công an H.Thanh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.