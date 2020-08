An Giang: Công an triệt phá ổ cờ bạc lớn

Chiều 2.8, theo thông tin từ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (Bộ Công an), triệt phá 1 tụ điểm cờ bạc quy mô lớn tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, H.An Phú, bắt giữ 150 con bạc.