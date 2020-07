Vụ trường cao đẳng 'chui' ở TP.Bảo Lộc: Kêu gọi người bị hại trình báo

Liên quan đến vụ Trường Cao đẳng Việt Mỹ "chui" ở TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng), ngày 16.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” do bị can Hoàng Ngọc Duy (27 tuổi, P.2, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) thực hiện.

Tổ chức thi và cấp bằng trái luật

Theo thông báo, quá trình điều tra, đến nay công an xác định Hoàng Ngọc Duy có hành vi lập các Công ty TNHH Việt Mỹ Education , Công ty CP Việt Mỹ Education, Công ty CP GD-ĐT chứng chỉ quốc tế V.A tại TP.Bảo Lộc; sử dụng các quyết định không phải do các cơ quan có thẩm quyền cấp để thành lập và hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học có tên Việt Mỹ tại H.Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc; Trường trung cấp nghề Việt Mỹ, Trường cao đẳng Việt Mỹ , hệ thống trường Việt Mỹ tại TP.Bảo Lộc đều do Hoàng Ngọc Duy làm giám đốc, hiệu trưởng.

Từ năm 2016 đến năm 2018, Duy đã nhiều lần tổ chức học, ôn thi, kiểm tra, thi cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ tin học, năng lực ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp tại Trường tiểu học Lam Sơn, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (TP.Bảo Lộc), tại nhà 45 Lý Tự Trọng (P.1, TP.Bảo Lộc). Đồng thời tổ chức tuyển sinh , tổ chức dạy học và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp các hạng I, II, III cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và THPT tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (TP.Bảo Lộc) và Trường THCS Lộc Thành (H.Bảo Lâm), Trường THCS Đạ Tẻh (H.Đạ Tẻh); tuyển sinh và đào tạo hệ trung cấp, cao đẳng nghề và liên thông đại học tại Trường Tiều học Nguyễn Khuyến và tại nhà ở TP.Bảo Lộc không được cơ quan chức năng cho phép.

Bảng điểm của trường cao đẳng "chui" cấp cho học viên Ảnh: G.B

Trong số những người tham gia học và thi ở đây, có nhiều người đã được cấp các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng đề Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ, Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Việt Mỹ, Công ty CP GD-ĐT chứng chỉ quốc tế V.A, Trường trung cấp nghề Việt Mỹ, Trường cao đẳng Việt Mỹ, hệ thống trường Việt Mỹ, Trường đại học Thái Nguyên, Trường đại học sư phạm Hà Nội 2, Trường đại học sư phạm TP.HCM… Đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định các khóa học, thi và giấy chứng nhận, chứng chỉ, bằng cấp do Hoàng Ngọc Duy và các đơn vị nói trên của Duy thành lập cấp phát cho người dự thi, người học là trái pháp luật.

Người bị hại cần trình báo

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin, tháng 7.2018, cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc kiểm tra tính pháp lý trong hoạt động của Trường Cao đẳng Việt Mỹ, kiểm tra liên kết đào tạo bậc cao đẳng, đại học, đào tạo ngoại ngữ, chức danh nghề nghiệp của trường này và phát hiện ông Hoàng Ngọc Duy có hàng loạt sai phạm . Tháng 8.2018, ông Duy bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam để điều tra về các hành vi lừa đảo, giả mạo giấy tờ của cơ quan nhà nước. Sau đó, vụ việc vượt quá thẩm quyền, Công an TP.Bảo Lộc đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đề điều tra, xử lý theo quy định.

Công an khám xét trường "chui" Ảnh: G.B

Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của những người đã học, đã thi, đã nộp tiền cho bị can can Duy, các tổ chức do Duy thành lập và để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án hình sự trên đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo những người bị hại mà chưa làm việc với Cơ quan CSĐT TP.Bảo Lộc hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thì trình báo, liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (số 10 Trần Bình Trọng, P.5, TP.Đà Lạt; ĐT: 02633822097, 0944107982 – điều tra viên Đặng Anh Tuấn) để làm việc trước ngày 25.7.2020.

Công an cũng đề nghị, những người bị hại liên quan đến vụ trường cao đẳng "chui" khi đến làm việc mang theo các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp, bảng điểm, phiếu thu, phiếu chuyển tiền, thẻ dự thi và các loại giấy tờ, tài liệu khác do bị can Duy và các tổ chức của Duy thành lập trên cấp phát, gửi qua email và xác định rõ quan điểm, yêu cầu bồi thường.