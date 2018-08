Điều tra trường cao đẳng 'chui' ở TP.Bảo Lộc

Trước đó, tháng 7.2018, đoàn kiểm tra liên ngành của TP.Bảo Lộc kiểm tra tính pháp lý hoạt động của Trường trung cấp nghề Việt Mỹ, Trường cao đẳng (CĐ) nghề Việt Mỹ; kiểm tra liên kết đào tạo bậc ĐH, CĐ, trung cấp, đào tạo chức danh nghề nghiệp, đào tạo ngoại ngữ của trường này.

Qua kiểm tra, ông Hoàng Ngọc Duy, đại diện Công ty CP Việt Mỹ Education, xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, quyết định thành lập trung tâm tin học - ngoại ngữ quốc tế Việt Mỹ. Tuy nhiên, trong các tài liệu như: hồ sơ tuyển sinh, phiếu thu tiền, bảng điểm CĐ, phiếu nhập học, sơ yếu lý lịch đơn vị có sử dụng con dấu có nội dung theo tên Trường CĐ Việt Mỹ thì ông Duy không xuất trình được các tài liệu thể hiện tính pháp lý của Trường CĐ Việt Mỹ; không xuất trình được giấy phép sử dụng con dấu có tên Trường CĐ Việt Mỹ và quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng.

Đoàn liên ngành cũng phát hiện đơn vị này tổ chức lớp đào tạo ĐH chuyên ngành giáo dục tiểu học (10 học viên) và giáo dục mầm non (27 học viên) do một giáo viên trường THPT ở Bảo Lộc trực tiếp giảng dạy môn tiếng Việt, nhưng ông Duy không xuất trình được giấy phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Cùng thời điểm, còn có 1 lớp tiếng Anh dành cho thiếu nhi do ông Storm Morton (40 tuổi, quốc tịch Mỹ) giảng dạy nhưng ông Storm Morton chưa xuất trình được giấy phép lao động tại VN.

Ông Duy có xuất trình được hợp đồng liên kết đào tạo với một trường ĐH sư phạm để đào tạo các lớp bậc ĐH, chuẩn chức danh nghề nghiệp, nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép liên kết đào tạo.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 6.4.2016, ông Hoàng Ngọc Duy (25 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc) thành lập Công ty TNHH MTV Việt Mỹ Education (trụ sở tại 131 Nguyễn Chí Thanh, P.2, TP.Bảo Lộc). Sau đó 2 tuần, ông Duy thành lập Trung tâm tin học - ngoại ngữ Việt Mỹ. Từ năm 2016 - 2017, ông Duy tự gắn bảng “Trường trung cấp nghề Việt Mỹ” trước trụ sở công ty. Ngày 9.3.2018, ông Duy điều chỉnh chuyển loại hình doanh nghiệp thành Công ty CP Việt Mỹ Education, đến 20.3.2018 công ty tiếp tục đăng ký văn phòng đại diện với tên gọi “Văn phòng đại diện hệ thống Trường Việt Mỹ” (tại 45 Lý Tự Trọng, P.1, TP.Bảo Lộc) do ông Duy đứng đầu.

Ngoài giao công an điều tra, UBND TP.Bảo Lộc còn gửi văn bản đến Sở KH-ĐT Lâm Đồng đề nghị tạm dừng hoạt động của Công ty CP Việt Mỹ Education trong thời gian các cơ quan chức năng xác minh làm rõ các hành vi vi phạm.