Triệt phá băng nhóm làm hàng ngàn bằng đại học giả

Ngày 3.2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM, triệt phá băng nhóm làm giả số lượng lớn con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức. Hai đơn vị trên khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của 3 nghi phạm gồm: Vũ Xuân Nghĩa, Lê Huỳnh Duy Anh và Vương Huỳnh Phát Đạt (cùng ngụ TP.HCM). Theo thông tin ban đầu, băng nhóm này có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng nghi can: người in ấn, sản xuất; người lập và quản trị các trang web nhận, rao bán làm bằng cấp, chứng chỉ giả ... Nhóm này liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội và chuyển hàng thông qua các bưu cục chuyển phát nhanh.