Triệt phá băng 'tín dụng đen' bắt giữ người để đòi nợ

Ngày 2.4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Trọng Hiếu (20 tuổi), Lê Văn Tú (21 tuổi), Nguyễn Công Cường (26 tuổi), Nguyễn Đình Kì (28 tuổi), Nguyễn Văn Khải (29 tuổi), Nguyễn Hồng Quân (25 tuổi) và Hoàng Trọng Vinh (28 tuổi, cùng ngụ TX.Dĩ An) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cho vay nặng lãi.

Cả 7 nghi can trên đều là nhân viên của Công ty TNHH Nhất Tín (P.Dĩ An, TX.Dĩ An). Theo điều tra, khoảng tháng 10.2017, anh P.V.L (28 tuổi, ngụ Bình Dương) và một người bạn tên V. vay của Công ty Nhất Tín 25 triệu đồng với lãi suất 15%/tháng. Do không có tiền trả góp hằng tháng, ngày 23.3 anh L. bị 7 nhân viên trên bắt giữ, đưa về công ty, dùng tuýp sắt đánh đập ép phải trả tiền và yêu cầu dẫn đến nhà V. để bắt người này. Trên đường bị khống chế đưa về trụ sở Công ty Nhất Tín, anh V. trốn thoát. Nhận được tin báo, Công an TX.Dĩ An cử các trinh sát hình sự xuống địa bàn xác minh, bắt giữ 7 nghi can trên; đồng thời thu giữ nhiều hung khí trong trụ sở của Công ty Nhất Tín cùng 500 giấy tờ cho vay nợ với số tiền lên đến 4 tỉ đồng. Ngoài ra, Công an TX.Dĩ An cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt thêm 16 nghi phạm khác.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Trương Chí Dũng (53 tuổi), Cao Văn Tùng (46 tuổi) và Nguyễn Văn Thái Đức (44 tuổi, cả 3 ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Theo điều tra ban đầu, ngày 19.3, Nguyễn Văn Đức mang 296,7 triệu đồng lên Tây Ninh đưa cho L.T.G (37 tuổi, ngụ Kiên Giang; Giám đốc Công ty xây dựng N.H.P) để chuyển khoản cho Công ty M.L (TP.HCM). Khi Đức quay về thì G. yêu cầu ngân hàng ngưng giao dịch và lấy lại số tiền. Nhiều lần Đức đòi tiền nhưng G. né tránh không gặp. Ngày 27.3, Đức cùng Dũng, Tùng và Thái Đức đi ô tô lên khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời (H.Gò Dầu) bắt giữ G. đưa lên xe chở đi về hướng H.Trảng Bàng. Trên xe, cả nhóm đánh đập và dùng bình xịt hơi cay hăm dọa anh G. Phát hiện vụ việc trên, người dân đến trình báo công an, truy đuổi bắt giữ nhóm của Nguyễn Văn Đức.