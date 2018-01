Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 16.1, tại Bến xe Miền Đông (TP.HCM) PC45 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với C45 (Bộ Công an) và Công an TP.HCM bắt quả tang Có đang chuẩn bị đưa 3 phụ nữ gồm: T.T.Y (31 tuổi, ngụ Đồng Tháp), N.T.Đ (33 tuổi) và T.T.D.M (25 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) đi xe ô tô ra Hà Nội để đưa sang Trung Quố c bán.