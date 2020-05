Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 20.000 tỉ đồng

Chiều 7.5, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức game đổi thưởng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc từ tháng 1.2019 đến nay hơn 20.000 tỉ đồng.

Máy chủ đặt tại Ấn Độ

Trước đó, ngày 6.5, đồng loạt 20 tổ công tác của C02 phối hợp với công an các địa phương thực hiện lệnh khám xét, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 20 nghi can tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng , Bắc Giang, Lào Cai; trong đó, có 13 người bị bắt về hành vi “ tổ chức đánh bạc ” và 7 người bị bắt về hành vi “đánh bạc”. Hai nghi can được xác định cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Hương Ly (29 tuổi, trú P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (24 tuổi, trú xã Cự Khê, H.Thanh Oai, Hà Nội).

Khám xét nơi ở của các nghi can, công an thu giữ 220 triệu đồng, 2 ô tô hạng sang, 36 điện thoại di động, 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an cũng phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các nghi can sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Theo thông tin ban đầu, đường dây này tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các trò chơi game online trên mạng internet, với nhiều hình thức như: tài xỉu, lô đề, poker... Các game đều có máy chủ đặt tại Ấn Độ và liên kết với các đại lý cấp 1 ở VN; mỗi đại lý công khai thông tin số điện thoại “hotline” (đường dây nóng), trang Facebook, Zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hương Ly khai đứng tên đăng ký tài khoản đại lý tên “Mrs. Hương Ly” (sau đó đổi tên thành “Mrs. Vymit”) trên trang game, để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng. Ban đầu mới hoạt động, Hương Ly trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game, sau đó sử dụng tài khoản của người khác phát triển thành nhiều đại lý con tại nhiều tỉnh, thành.

Có con bạc thua 7 tỉ đồng

Theo C02, các nghi can: Trần Khánh Linh (27 tuổi, trú Lào Cai), Hoàng Ngọc Ly (24 tuổi, trú TP.Hà Nội) và Phạm Ngọc Tuấn (19 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) quản lý sử dụng số điện thoại hotline của đại lý để giao dịch mua, bán điểm game. Tháng 4.2020, Hương Ly cùng Nguyễn Thành Lượng (44 tuổi) từ Hà Nội vào TP.HCM thuê địa điểm cho: Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Gia Long (23 tuổi), Mai Lan Phương (24 tuổi), Nguyễn Văn Chính (27 tuổi, đều trú Q.7) làm việc, mua bán điểm game trên tài khoản đại lý Hương Ly. Ngoài ra, Nguyễn Khắc Du (trú Hà Nội) được Mạnh thuê quản lý số điện thoại hotline đại lý Đức Mạnh và quản lý tài khoản đại lý để chuyển điểm cho con bạc. Đại lý Đức Mạnh đã sử dụng tài khoản đứng tên: Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Nguyễn Khắc Du tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với con bạc. Cùng làm việc với Du cho đại lý Đức Mạnh còn có Phạm Tiến Dương (28 tuổi), Đặng Tiến Đạt (21 tuổi) và Nguyễn Minh Chiến (19 tuổi, đều ngụ Hà Nội).

Các nghi can Trần Nhật Tân (32 tuổi), Thiều Văn Tứ (24 tuổi), Cao Xuân Nguyên (28 tuổi), Phạm Việt Hưng (32 tuổi), Nguyễn Văn Hà (40 tuổi), Phạm Văn Giang (38 tuổi, đều trú Hà Nội) và Nguyễn Tấn Hiếu (28 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) đã lập tài khoản thành viên trên game để cá cược tài xỉu và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các tài khoản đại diện cho đại lý Đức Mạnh và đại lý Hương Ly. Mỗi lần truy cập tài khoản, các nghi can đã sử dụng từ 5 triệu đồng trở lên để đánh bạc. Qua trích xuất các tài liệu liên quan, công an xác định tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc từ 1.2019 đến nay là trên 20.000 tỉ đồng.