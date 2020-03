Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng

Ngày 1 8.3 , Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; Công an thị xã Hòa Thành, Công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang cùng lúc nhiều tụ điểm đánh bạc qua mạng và mời 21 người có liên quan về trụ sở làm việc.