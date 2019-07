Đột kích sào huyệt đánh bạc qua mạng, thẩm vấn hơn 300 người Trung Quốc

Chiều 28.7, lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng xác nhận Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) chủ trì phối hợp với Công an TP.Hải Phòng vừa đột kích sào huyệt đường dây đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City (Km 9, đường Phạm Văn Đồng, P.Hải Thành, Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng) do người Trung Quốc điều hành.

Đến 20 giờ tối 28.7, công tác kiểm kê, thẩm vấn hơn 300 người Trung Quốc tại đây vẫn đang diễn ra. Công an TP.Hải Phòng đã phải điều động nhiều đơn vị, phòng ban và cả giáo viên tiếng Trung để phục vụ thẩm vấn.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 27.7, khu đô thị Our City bất ngờ bị phong tỏa bởi hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và Công an TP.Hải Phòng. Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, tại một số biệt thự trong khu đô thị Our City, lực lượng công an đã phát hiện nhiều thiết bị liên quan đến hoạt động đánh bạc qua mạng internet.

Đăng ký tạm trú 27 người, thực tế hơn 300 người có mặt

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND P.Hải Thành, chỉ có 27 người Trung Quốc đăng ký tạm trú tại khu đô thị Our City với chính quyền cơ sở. Trong khi đó, thời điểm công an đột kích thì trong một số biệt thự tại khu đô thị này có đến hơn 300 người Trung Quốc

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay, những người Trung Quốc này chủ yếu từ 18 đến 25 tuổi và làm việc ngày đêm với máy tính, iPad và hầu như không ra khỏi khuôn viên khu đô thị Our City. Những người này sống rất bừa bãi và thường được đổi sau 20 ngày.

Ông Hưng cũng cho hay: "Những năm đầu sau khi khởi công, họ còn mời chính quyền địa phương vào trong đó dự sự kiện, nhưng từ năm 2013 đến nay thì tuyệt nhiên không đả động gì. Khu đô thị này cũng chưa từng xảy ra vấn đề an ninh trật tự. Mọi hoạt động của họ đều thông qua thành phố. Chúng tôi chỉ được thông tin là có 27 người Trung Quốc đăng ký tạm trú trong đó”.

Được biết, khu đô thị Our City do Công ty TNHH Hiệp Phong VN, thuộc Tập đoàn Hiệp Phong Hồng Kông, đầu tư, được khởi công xây dựng vào ngày 13.5.2010. Khu đô thị này có diện tích 43 ha, tổng số vốn đầu tư ban đầu 85 triệu USD.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, khu đô thị này có các căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, khu vui chơi, trường học, bệnh viện… đạt tiêu chuẩn quốc tế . Tuy nhiên, kể từ khi khởi công xây dựng đến nay, Our City chủ yếu chỉ có người Trung Quốc đến ở.

Giao dịch hơn 10.000 tỉ đồng ?

Trong khi đó, theo bản tin VTV1 phát lúc 19 giờ ngày 28.7, cơ quan công an cho biết có hơn 100 phòng làm việc tại khu đô thị Our City đã được các đối tượng người Trung Quốc thuê để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại hiện trường, cơ quan công an tạm giữ hơn 380 người Trung Quốc đang điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến. Trong đó, có các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số , lô đề.

Theo xác định sơ bộ bước đầu, số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc này là hơn 3 tỉ nhân dân tệ (hơn 10.000 tỉ đồng). Cơ quan công an đã thu giữ hơn 2.000 điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan khác.

Vụ án này được xác định là lớn nhất từ trước đến nay với quy mô và số lượng người nước ngoài, số tiền thực hiện vi phạm pháp luật trên lãnh thổ VN.