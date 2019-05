Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch gần 4.000 tỉ đồng

Ngày 28.5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố thông tin về việc triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game bài qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay. Tổng số tiền giao dịch từ hoạt động đánh bạc qua tài liệu thu thập được là gần 4.000 tỉ đồng.

Tính đến ngày hôm nay 28.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ được 9 nghi phạm trong đường dây đánh bạc quy mô lớn trên, để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP Lực lượng công an kiểm đếm tang vật thu giữ

Các nghi phạm bị bắt, gồm: Nguyễn Quốc Cường (22 tuổi), Phạm Thanh Hải (27 tuổi), Nguyễn Công Hùng (24 tuổi), Lê Văn Cường (26 tuổi), Hoàng Linh (30 tuổi), Lê Ngọc Phượng (28 tuổi, đều ngụ tại thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa), Lâm Đức Linh (21 tuổi), Nguyễn Quốc Lực (21 tuổi, đều ngụ tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và Nguyễn Quán Tuấn (28 tuổi, ngụ tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây đánh bạc trên do Trần Quang Trường (30 tuổi, ngụ tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) cầm đầu. Trường và các nghi phạm bị bắt đã móc nối với nhau lập ra đường dây đánh bạc bằng ứng dụng game bài online qua mạng internet. Hiện nghi phạm Trần Quang Trường đã bỏ trốn và cơ quan công an đã ra quyết định truy nã.

ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP Lực lượng công an lấy lời khai một trong chín nghi phạm

Các nghi phạm tổ chức đánh bạc, điều hành đường dây đã thành lập các đại lý game bài cấp 1 và cấp 2 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) và Hà Nội. Sau đó, tổ chức cho các con bạc đánh bạc thông qua ứng dụng game bài online. Trong quá trình đánh bạc, con bạc thực hiện giao dịch mua - bán tiền game bằng hình thức thanh toán trực tiếp tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Khi lực lượng công an tiến hành khám xét 5 đại lý, đã thu giữ gần 500 triệu đồng tiền mặt; 14 máy tính bàn và laptop; 34 điện thoại di động; 9 tập thẻ game; 1 xe ô tô… là những tang vật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 8.000 tập tài liệu thống kê tổng số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc này lên tới gần 4.000 tỉ đồng. Ngoài ra, trong các tài khoản ngân hàng thường dùng để thực hiện việc thanh toán tiền thẻ game còn có hơn 6 tỉ đồng. Hiện cơ quan công an đã phong tỏa các tải khoản để phục vụ điều tra.