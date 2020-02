Triệt phá đường dây in tiền giả tại TP.HCM, thu giữ súng và ma túy

Ngày 13.2, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa triệt phá chuyên án in tiền giả quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ 5 nghi phạm gồm: Lê Nguyễn Thanh Tùng ( 26 tuổi) Trương Trí Cường (28 tuổi) Phạm Đức Huy (29 tuổi), Nguyễn Thà (28 tuổi), Trần Tiến Quang (31 tuổi, tất cả cùng ngụ TP.HCM).

Theo điều tra từ công an, chiều 4.2, tại địa chỉ số 63/3C1 đường 36, P.Linh Đông Q.Thủ Đức), Phòng An ninh Kinh tế (Công an TP) phối hợp Công an Q.Thủ Đức bắt quả tang Trần Tiến Quang đang tàng trữ trái phép 4,9789 gram ma túy và trong túi áo khoác của người này có 12 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.