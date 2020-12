Triệt phá đường dây làm giả thẻ căn cước quy mô toàn quốc

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian theo dõi, khoảng 8 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an H.Thống Nhất ập vào kiểm tra căn nhà ở ấp Ngô Quyền (xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất) do Hồ và Phúc thuê, phát hiện và thu giữ nhiều tang vật dùng để sản xuất giấy tờ giả gồm 1 máy vi tính, 1 máy ép nhựa, 2 máy in cùng 754 mẫu dấu, mẫu tên giả như thẻ căn cước, CMND, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe của công an các đơn vị địa phương trên cả nước.