Đồng Nai: Hai anh em ruột làm giả giấy tờ 'quy mô toàn quốc'

Chiều 26.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô toàn quốc của 2 anh em ruột Đỗ Phi Hồ (24 tuổi) và Đỗ Hồng Phúc (19 tuổi, cùng ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng công an ập vào kiểm tra căn nhà ở ấp Ngô Quyền (xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất) do 2 anh em Hồ và Phúc thuê, phát hiện và thu giữ nhiều tang vật dùng để sản xuất giấy tờ giả gồm 1 máy vi tính, 1 máy ép nhựa, 2 máy in cùng 754 mẫu dấu, mẫu tên giả như thẻ căn cước, CNMD, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe của công an các đơn vị đia phương trên cả nước.

Làm việc với công an, Hồ và Phúc khai nhận số mẫu dấu, mẫu tên giả mua qua mạng xã hội với giá 26 triệu đồng. Sau đó, 2 anh em lại lên mạng xã hội chào mời, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua giấy tờ giả, trong đó tập trung quảng cáo nhiều về thẻ căn cước , tuy nhiên mới hoạt động thì đã bị bắt giữ.

Ngoài việc dùng căn nhà trên để sản xuất giấy tờ giả, 2 anh em Hồ và Phúc còn cải tạo lại như thiết kế phòng cách âm, trang bị đèn lazer và hệ thống âm thanh hiện đại để sử dụng ma túy. Thời điểm công an ập vào cũng bắt quả tang Hồ, Phúc cùng bạn bè đang sử dụng ma túy.