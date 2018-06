Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả cực lớn

Ngày 5.6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM thông tin về việc triệt phá đường dây làm giả các loại bằng cấp do Lương Ngọc Định (30 tuổi, ngụ Thanh Hóa, tạm trú H.Hóc Môn, có 2 tiền án) cầm đầu.

Theo đó, từ các thông tin quảng cáo làm các loại bằng cấp trên mạng xã hội, trinh sát Đội 4 (PC45) phát hiện “lò” làm giấy tờ giả của Định tại H.Hóc Môn. Sau nhiều tháng điều nghiên, PC45 xác lập chuyên án.

30 đại lý phủ khắp các tỉnh, thành

Khoảng 19 giờ 30 ngày 25.5, công an bắt quả tang N.N.Q (31 tuổi, ngụ Q.12) đang mang giấy tờ giả đi giao cho khách trên đường Dương Quảng Hàm (Q.Gò Vấp). Q. khai nhận hồ sơ từ Định mang đi giao cho khách. Tiếp đó, từ 22 - 23 giờ 30 ngày 26.5, công an lần lượt bắt giữ Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú H.Hóc Môn, cháu của Định) cùng 7 người khác nhận giấy tờ giả từ Định mang đi giao cho khách, trong đó có người hành nghề xe ôm...

Ảnh: CTV Máy móc, dụng cụ sử dụng để làm giả bằng cấp, chứng chỉ thu giữ được

Chiều 27.5, Đội 4 phối hợp Công an xã Tân Thới Nhì (Công an H.Hóc Môn) khám xét khẩn cấp nơi làm giấy tờ giả (trên đường Dương Công Khi, xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn) của Định và thu giữ khoảng 1.600 con dấu; 56 bằng cấp, chứng chỉ thành phẩm; khoảng 10.000 phôi các loại cùng 5 công cụ đóng dấu thứ tự, 3 máy in, 1 máy ép, 1 máy dập tay, 1 máy photocopy, 3 máy tính xách tay, 1 máy khắc, 2 máy đúc mộc, 1 xe máy, 3 ĐTDĐ... Công an cũng bắt giữ Định, Lê Ngọc Mạnh (22 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú H.Hóc Môn), L.T.T.Th (29 tuổi, ngụ H.Hóc Môn). Lúc công an ập vào “lò”, Định và Mạnh đang phê ma túy “đá”.

tin liên quan Phá đường dây làm văn bằng giả, thu giữ 283 con dấu giả Qua điều tra ban đầu, công an xác định đường dây này do Định cầm đầu, Mạnh và Thắng vừa phụ giúp Định làm giả giấy tờ vừa đi giao “hàng” cho khách. Qua điều tra ban đầu, công an xác định đường dây này do Định cầm đầu, Mạnh và Thắng vừa phụ giúp Định làm giả giấy tờ vừa đi giao “hàng” cho khách.

Đường dây này cung cấp bằng cấp giả cho hơn 30 “đại lý” phủ khắp các tỉnh, thành cả nước, với giá 300.000 - 500.000 đồng/bằng cấp, chứng chỉ. Các “đại lý” chủ yếu sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp thị và bán lại với giá 2,5 triệu đồng/chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; 3,5 triệu đồng/chứng chỉ hành nghề; 4 - 4,5 triệu đồng/bằng đại học, cao đẳng... Định khai “lò” này hoạt động từ đầu năm 2018 đến nay, bán được từ 10 - 20 “cây” (tức bằng cấp, chứng chỉ giả)/ngày...

Học “nghề” trong tù

Để tổ chức đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn này, Định khai mất khá nhiều năm học “nghề” từ các ông “trùm” chuyên làm giấy tờ giả trong tù. Năm 2005, Công an Q.12 bắt giữ Định về hành vi trộm cắp tài sản, tòa tuyên án 18 tháng tù giam. Đến năm 2011, Định bị Công an H.Gò Dầu (Công an Tây Ninh) bắt giữ cũng về hành vi trộm cắp tài sản, tòa tuyên 5 năm tù giam.

Thời gian ở tù, Định được bạn tù là một ông “trùm” chuyên làm giấy tờ giả phát hiện có “hoa tay” giả chữ ký siêu đẳng nên “truyền nghề” cho. Năm 2016, Định ra tù và được “sư phụ” giới thiệu đến một đường dây làm giả giấy tờ ở TP.HCM. Sau một năm thực hành, đầu năm 2018, Định mua máy móc, ra làm riêng.

Lương Ngọc Định

Các bằng cấp, chứng chỉ Định làm rất sắc sảo, giống như thật. Đặc biệt, giấy tờ giả từ “lò” của Định đều được chính tay Định dùng bút mực giả chữ ký (ký “sống”), chứ không phải photo chữ ký như các đường dây làm giả khác.

“Định chỉ cần lên mạng xem chữ ký của các hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng... là ký giống hệt. Sau khi bị bắt, Định thực nghiệm lại hành vi làm giả, trong đó có ký giả chữ ký khiến nhiều người bất ngờ”, một cán bộ PC45 kể lại.

Đến nay, PC45 đã bắt giữ, triệu tập 24 người, trong đó xác định 15 nghi phạm trực tiếp liên quan đến đường dây của Định. Hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ các nghi phạm.