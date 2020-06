Triệt phá đường dây mua bán, làm giả giấy phép lái xe

Các bị can bị khởi tố, bắt giữ gồm: Điểu Chuân (38 tuổi), Trần Văn Lý (46 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk R'lấp); Nguyễn Văn Hải (31 tuổi, trú tại P.Đông Hòa, T.P. Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Mộc Thái Hà (33 tuổi, trú tại H.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Chuân gửi ảnh chân dung và thông tin cá nhân của mình và của "khách hàng" qua mạng xã hội Zalo cho một người tên Tuấn (chưa xác định lai lịch, địa chỉ) đặt làm giả giấy phép lái xe mô tô hạng A1 với mức giá từ 1,2 - 1,3 triệu đồng/giấy phép lái xe mô tô. Ngoài ra , Chuân còn liên lạc với Tuấn đặt làm 1 giấy chứng minh CAND giả mang tên Điểu Chuân.

Mở rộng điều tra, Công an H.Đắk R'lấp đã khởi tố Nguyễn Văn Hải, Mộc Thái Hà, Trần Văn Lý về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bước đầu các bị can khai nhận đã làm giả 70 giấy phép lái xe, giấy tờ các loại bán ra ngoài. Ngoài ra, Hải và Hà còn đặt làm mỗi người 1 bằng lái xe ô tô hạng C giả với giá 3 triệu đồng và 4 giấy CMND giả (1 triệu đồng/một CMND) để sử dụng. Cơ quan Công an đã thu giữ được 22 giấy tờ giả gồm: Giấy CMND, giấy phép lái xe, giấy chứng minh CAND giả cùng nhiều tang vật liên quan khác. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R'lấp tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.