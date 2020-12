Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Sóc Trăng

Chiều 17.12, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về khen thưởng đột xuất và thưởng nóng 30 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ tham gia triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh này.

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Cơ quan CSĐT, trưa 16.12, lực Công an TP.Sóc Trăng phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang 2 nghi phạm về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy , gồm: Mã Thị Láng (52 tuổi, ở khóm 3, P.10, TP.Sóc Trăng) và Ngô Văn Thái (40 tuổi, ở khóm 4, P.8, TP.Sóc Trăng).

Qua khám xét tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ khoảng 1 kg ma túy đá, 1,4 tỉ đồng, 129 cây nỏ dùng để sử dụng ma túy, 5 xe máy và nhiều tang vật khác. Tiếp đó, lực lượng công an khám xét nhiều địa điểm khác và tạm giữ thêm 4 nghi phạm có liên quan. Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, làm rõ.