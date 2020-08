Bắt 3 nghi can trong đường dây 'phân phối lẻ', thu hơn 1,5 kg ma tuý

Ngày 11.8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hoà (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Phan Hoàng Phong (34 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa), Trần Thị Tố Uyên (43 tuổi, ngụ P.Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương) và Phạm Văn Cảnh (34 tuổi, ngụ P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý