Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án ma túy của cựu cảnh sát Hàn Quốc

Ngày 11.8, Bộ Công an tổ chức trao thư khen của Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho các đơn vị tham gia triệt phá đường dây ma túy quốc tế do cựu cảnh sát Hàn Quốc Kim Soon-sik (60 tuổi) cầm đầu.

Giấu 40 kg ma túy trong container tại cảng Cát Lái chuẩn bị đưa sang Hàn Quốc

Các đơn vị được khen thưởng gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Thay mặt Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Ban chuyên án. “Quá trình đấu tranh chuyên án các đồng chí đã nêu cao tinh thần đấu tranh chống tội phạm ma túy, mưu trí, dũng cảm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia đấu tranh và nhân dân. Đây là vụ án đầu tiên do đối tượng người Hàn Quốc cầm đầu, lượng ma túy bị thu giữ lớn với thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi, rất khó phát hiện ”, Phó thủ tướng biểu dương.

Ban chuyên án được khen thưởng Ảnh: Thái Sơn

Như Thanh Niên đưa tin, sáng 18.7, C04 phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Hàn Quốc qua đường biển, bắt giữ 7 nghi can trong đường dây, trong đó Kim Soon-sik là nghi can cầm đầu.

Phá chuyên án này, công an thu giữ hơn 40 kg ma tuý cất giấu bên trong 4 kiện đá chuẩn bị xuất từ cảng Cát Lái qua cảng Incheon (Hàn Quốc). Mở rộng điều tra đường dây này, công an bắt thêm 16 nghi can, thu giữ 120 kg ma túy đá, ketamin, thuốc lắc, 19 bánh heroin vào ngày 1.8.

C04 cho biết hiện cơ quan công an đang làm thủ tục khởi tố bị can về tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và điều tra mở rộng đường dây ma túy do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu.