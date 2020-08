Bắt thêm 16 nghi can, thu giữ 120 kg ma túy trong đường dây của cựu cảnh sát Hàn Quốc

Theo cơ quan công an, để triệt phá các điểm tàng trữ ma túy, Ban chuyên án chia thành nhiều tổ công tác, thực hiện khám xét 11 địa điểm (trong đó có 9 điểm trên địa bàn TP.HCM, 2 điểm ở Đồng Nai) thu giữ 19 bánh heroin, 120 kg ma túy các loại (ma túy "đá", ketamin, thuốc lắc), bắt giữ 16 nghi can, thu giữ nhiều tang vật khác.

Cụ thể, khám xét tại nhà nghi can và kho hàng tại H.Bình Chánh, công an thu giữ 75 kg ma tuý "đá", ketamin, bắt 2 nghi can người Việt là: Lê Hồ Vũ (30 tuổi), Nguyễn Chí Thiện (32 tuổi, cùng quê Cà Mau); khám xét kho hàng tại Q.Tân Bình thu giữ 30 kg ma tuý "đá", bắt giữ 1 nghi can; tại Biên Hòa, Đồng Nai thu giữ 19 bánh heroin, 8 kg ma túy "đá", bắt 1 nghi can người Bình Phước; ngoài ra các địa điểm khác tại TP.HCM cũng thu giữ một lượng ma túy và 12 nghi can.