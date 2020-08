Triệt phá đường dây ma túy lớn ở TP.HCM

Hôm qua 31.7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cùng Công an Q.Bình Thạnh triệt phá đường dây ma túy lớn vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ, tạm giữ 9 nghi phạm trong đường dây này.