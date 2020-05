Bắt vụ vận chuyển 20 bánh heroin, 24 kg ma túy đá và ketamin

Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa phá đường dây ma túy lớn từ Lào vào Nghệ An rồi chuyển ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ, bắt giữ 3 nghi phạm cùng 20 bánh heroin, 24 kg ma túy đá và ketamin.

Các nghi phạm và tang vật - Ảnh: Công an cung cấp Ảnh: Công an cung cấp Các nghi phạm và tang vật